/ / Nova Mutum e Mixto empatam pela 4ª rodada do Mato-grossense

O Nova Mutum e Mixto empataram, há pouco, em 1 a 1, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Mato-grossense, no estádio Valdir Doilho Wons. O meia-atacante Rafael marcou para equipe do Médio Norte. Já o Alvinegro buscou empate com atacante Magno Costa, que garantiu seu primeiro gol pela equipe.

Com esse resultado, o Nova Mutum chegou aos 7 pontos e subiu para terceira colocação da tabela. Já a equipe da capital está com 4 pontos e conquistou temporariamente a 6 posição da competição.

O próximo compromisso do Nova Mutum será contra o Dom Bosco, no próximo sábado, na Arena Pantanal, às 17h. Já o Mixto enfrenta o Operário Várzea-grandense, no domingo, às 15, no mesmo local.

Classificação temporária

1º Cuiabá – 10 pontos

2º União de Rondonópolis – 9

3º Nova Mutum – 7

4º Operário Várzea-grandense – 7

5º Sinop – 6

6º Mixto – 4

7º Dom Bosco – 4

8º Poconé – 3

9º Luverdense – 3

10º Araguaia – 2