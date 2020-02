/ / NOTA PÚBLICA

Matérias Relacionadas

Acerca de matérias jornalísticas veiculadas em portais na internet na data de hoje (18/02), com o título “Vereador David Marques pede o seu desligamento da mesa diretora da Câmara de Guarantã do Norte”, o Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Vereador Valter do Sindicato, vem a público informar:• Na aludida resposta do Vereador David Marques, aos portais da internet, o mesmo diz que nunca foi convidado para participar de reuniões que tratasse de interesse da casa de leis. Sobre este fato, registra – se que é inverídico, pois o Excelentíssimo Vereador David Marques fora convidado para reuniões da Mesa Diretora e nunca se fez presente.• O Vereador David Marques nunca participou de reuniões, por que segundo o mesmo, é funcionário de uma farmácia de nossa cidade e não poderia se ausentar de seu posto de trabalho.• Por outro lado, é um argumento que não se sustenta, pois, o Vereador David Marques participa de reuniões na Prefeitura no seu horário de trabalho.• O Vereador David Marques é livre para fazer suas escolhas, porém, usar de argumentos que não condizem com a realidade, é no mínimo injusto.• O Vereador David Marques só se faz presente nas dependências da Câmara, quando se há uma exigência regimental (sessões) ou para protocolar mensalmente o seu pedido de verba indenizatória, isto é fato.• Se o Vereador David Marques quer ser base de sustentação do Prefeito Érico Stevan, é seu pleno direito, mas afirmarem que se desliga da Mesa Diretora dita “oposição ferrenha”, por que não é convidado para reuniões, é bastante injusto e não representa a verdade real dos fatos.Valter do SindicatoVereador Presidente da Mesa DiretoraGuarantã do Norte/MT