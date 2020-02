No dia 01 de fevereiro de 2020 a Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT, foi informada de que uma caminhonete S10, cor branca, placa OOU-5735 tinha sido roubada.





A partir da informação o delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Waner dos Santos Neves, juntamente com a equipe da PJC, composta pelos investigadores Nilson, Poliana, Adenilson passaram a realizar diversas diligências no intuito de localizar o referido veículo.





Em uma dessas diligências a equipe de investigação recebeu uma informação de um possível envolvido no fato, o que possibilitou que a equipe lograsse êxito em localizar o suspeito nas proximidades da praça da cultura.





O suspeito confessou sua participação no crime e afirmou fazer parte do C.V (Comando Vermelho) e apontou o local onde encontrava-se o veículo. O suspeito foi conduzido até a delegacia de polícia e apresentado a autoridade policial para as devidas providências.





A equipe deslocou-se até o local apontado pelo suspeito na MT 419, antes de chegar na ponte do rio braço norte, sentido Novo Mundo. A caminhonete estava trancada com avaria no para-choque e na lanterna frontal direita, danos estes causados pelo suspeito.

Da Assessoria