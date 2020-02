/ / Nilson visita Botelho em busca de apoio para eleição suplementar ao Senado

Leitão disse que ficou fora de todo processo de cassação da senadora Selma Arruda (Podemos), mas que desde dezembro, quando houve a confirmação da cassação, passou a se articular politicamente para ser o escolhido pelo PSDB para disputar a vaga.

Ele conta que visitou o ex-governador Pedro Taques em dezembro e que o tucano havia afirmado não ter desejo de se candidatar ao cargo de senador. O mesmo também foi feito com o prefeito de Cáceres, Francis Maris (PSDB). Segundo Nilson, o prefeito apoia seu projeto.





Nilson diz que ele leva vantagem na disputa por já conhecer o Congresso Nacional e em um alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) destacou que é importante trabalhar pelo enxugamento da máquina pública e com a reforma tributária.





A eleição suplementar ao Senado ocorre em 26 de abril, vai custar cerca de R$ 12 milhões e as pessoas votarão apenas em um candidato.





Os partidos devem decidir os concorrentes até 12 de março. Os candidatos tem até o dia 17 para se inscreverem sua candidatura no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e no dia 18 de março está liberada a propaganda de rua e internet. A propaganda no rádio e na TV começa em 23 de março e segue até 23 de abril.