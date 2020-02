/ / Nesta quinta acontece o congresso técnico da Copa do Comercio Lumicenter/Lojas flamboyan

Nessa quinta-feira (20/02/20), as 19h00min, na sala anexa ao Ginásio bezerrão acontecem o congresso técnico da Copa do comércio de futsal Lumicenter/Lojas flamboyan, nas categorias masculinas e femininas, os organizadores do evento aguarda um grande numero de empresas participantes.





As empresas que ainda não retiraram a ficha de inscrição deverá procurar o Departamento Municipal de Desportos até as 17h00min, para que seja preenchida com o nome dos atletas/funcionários e assinada pelo responsável da empresa, sendo que a equipe pode ser formada por duas empresas e ainda, inscrever mais dois jogadores que não tenham vinculo trabalhista na empresa, desde que, os mesmo não tenham jogado o campeonato municipal de futsal do ano passado.





A abertura está prevista para acontecer no próximo dia 27/02, com desfile das equipes tanto masculina como feminina, cada equipe que comparecer na abertura já iniciará o campeonato com um ponto de bonificação na tabela de classificação.





Após o desfile das equipes, estará acontecendo, dois jogos um no feminino e outro no masculino, as equipes que estarão jogando na abertura será conhecido através de sorteio após o desfile das equipes.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias