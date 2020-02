/ / Policia de Guarantã do Norte apreende menor infrator

Matérias Relacionadas

Na última quarta-feira (05) de fevereiro de 2020 aproximadamente 11h20min, chegou até a autoridade policial de Guarantã do Norte/MT, a informação de que uma residência teria sido furtada e que o suspeito tinha levado 400,00 reais em moeda, 01 (um) perfume Ferrari Black, 01 (um) perfume Antônio Bandeiras, 01 (um) perfume invictus da Paco Rabanne, 01 (um) desodorante Rexona, 01 (um) receptor de TV azamerica e diversos alimentos como carnes e bebidas alcoólicas.Posteriormente no decorrer das diligências a equipe de investigação foi informada que o suspeito estaria em uma referida residência e que o mesmo seria menor de idade. Quando os investigadores chegaram ao local informado encontraram o menor infrator em posse do perfume invictus da paco rabanne e do desodorante rexona, ao questionar o menor infrator sobre as moedas o menor relatou que trocou em um mercado. Ao indagar o menor infrator sobre a origem dos produtos o mesmo deu diversas versões.A equipe de investigadores convidou o menor a deslocar-se juntamente de seu genitor até a delegacia para as demais providências. Já na delegacia foi feita a pesquisa da vida pregressa do mesmo, onde consta diversas passagens por tráfico ilícito de drogas, furto e desacato.O menor foi apreendido, e posteriormente foi identificado como autor de um homicídio ocorrido em 2017.Da Assessoria