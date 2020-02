/ / Na seleção da Copinha e com números positivos, lateral Angelo Chaves traça metas no Coritiba: “Motivado”

Ainda no início, 2020 tem se mostrado um ano muito positivo para Angelo Chaves. Em janeiro, o lateral-esquerdo, de 19 anos, teve a oportunidade de disputar a sua segunda Copa São Paulo pelo Coritiba. Destaque do Coxa na competição, ele ajudou a sua equipe a chegar nas oitavas de final e ainda entrou na seleção do maior torneio de base do Brasil.

Para entender a presença de Angelo Chaves entre os 11 melhores da Copinha, vale analisar os números do lateral no torneio.





Ele foi titular em cinco dos seis jogos disputados pelo Coritiba — tendo atuado durante os 90 minutos em todos eles — e balançou as redes na vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, que classificou a equipe alviverde para as oitavas de final. Além disso, levou somente um cartão amarelo ao longo da competição e, nas partidas em que atuou, o Coritiba sofreu apenas quatro gols e marcou oito.





“Fico muito feliz em poder iniciar o ano com o pé direito, ainda mais sendo eleito o melhor lateral-esquerdo da Copa São Paulo. Isso é algo que me deixa muito confiante e motivado para o restante da temporada”, destacou o lateral, atleta do Coritiba desde os 10 anos de idade e que soma convocações para as seleções brasileiras de base.





Na última quarta-feira (26), a equipe sub-20 do Coritiba retornou aos trabalhos no CT da Graciosa. O elenco de juniores recebeu um período de folga após a disputa da Copa São Paulo e agora retoma as atividades de olho na sequência da temporada. Motivado pelo início positivo, Angelo Chaves começa a traçar as suas metas para 2020. Uma delas, aliás, já está bem definida. Terceiro atleta sub-20 que mais atuou pelo Coxa no último ano — com 41 jogos — o lateral espera superar esta marca.





“O ano começou de forma muito positiva, mas agora é seguir focado para esta sequência da temporada. Vou continuar em busca das minhas primeiras oportunidades na equipe principal e, enquanto isso não acontece, seguirei trabalhando para ajudar o time sub-20 da melhor forma. Acredito que, com muita dedicação e comprometimento, tenho totais condições de superar o meu número de jogos da última temporada. Este é um dos meus objetivos para 2020”, concluiu Angelo Chaves, que com a camisa do Coritiba soma conquistas estaduais nas categorias sub-15 e sub-19.





