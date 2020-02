/ / Mendes desafia Bolsonaro concluir ferrovia de MT ao Pará

“Anos atrás, um caminhão para sair de Sorriso e chegar a Miritituba levava 14 dias. Hoje, se faz em dois dias. Por aqui passarão 14 milhões de toneladas de grãos e milhares de caminhões, o que representa um passo enorme para a competitividade, porque um frete mais barato permite que todo o suor dos produtores possa ser revertido em ganho de eficiência e expansão das áreas que podem ser utilizadas em nosso Estado”, completou.

Governador Mauro Mendes (DEM), ao participar da inauguração da conclusão do asfaltamento da BR-163, no Pará, nesta sexta-feira (14), desafiou o presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para a conclusão da BR-158 e a construir a Ferrogrão, ferrovia de cerca de mil quilômetros, que ligará Sinop em Mato Grosso aos portos de Miritituba, no Pará.A solenidade foi realizada no Marco Zero da rodovia, localizado no Distrito de Cachoeira da Serra, em Altamira (PA). Também estavam presentes o governador do Pará, Helder Barbalho, e parlamentares da bancada federal de Mato Grosso.Mendes classificou a entrega da obra como um marco histórico para todo o país, uma vez que irá diminuir muitos problemas de logística enfrentados pelos produtores ao longo dos últimos anos e fará com que o agronegócio melhore sua competitividade no mercado interno e externo.“Há mais de 40 anos esse sonho foi lançado e estamos, hoje, presenciando um marco para essa importante região do nosso país. Milhares de brasileiros que por aqui passam sabem da importância dessa rodovia para Mato Grosso e para o Brasil. Nosso representa o maior PIB [Produto Interno Bruto] do agronegócio do país. Somos o maior produtor de grãos: soja, milho, algodão, e seremos grandes produtores de proteínas, mas a logística sempre foi o maior obstáculo para esse crescimento”, afirmou o governador.O chefe do Executivo mato-grossense fez questão de destacar ainda que a iniciativa do Governo Federal para concluir a obra será recompensada, uma vez que “milhares de brasileiros vão a ter a oportunidade de fazer seus produtos chegarem a várias partes do planeta de forma mais competitiva, garantindo mais recursos para nosso país”.Bolsonaro pontuou o esforço para a conclusão da pavimentação da BR-163 e agradeceu, sobretudo, aos militares que deram início à obra, na década de 1970, e a concluíram.“Aos poucos vamos mudando a realidade do país. Temos menos recursos que governos anteriores, mas nos empenhamos para resolver os problemas. Essa obra foi uma das nossas prioridades e é com orgulho que faço essa entrega hoje”, disse o presidente.Durante a solenidade, Mauro Mendes propôs que o Governo Federal busque uma solução para a conclusão da Ferrogrão, ferrovia de cerca de mil quilômetros, que ligará Sinop aos portos de Miritituba.“Este é um desafio ao nosso ministro Tarcísio, que tem demonstrado capacidade de articular ações para melhorar a logística de nosso país. Será um marco para toda essa região e tenho certeza de que com os passos que já foram dados e com a seriedade do ministro, teremos a oportunidade de começar e terminar, em seu mandato presidente, essa importante rodovia para Mato Grosso, o Pará e o Brasil”, concluiu o governador.Mendes ainda pediu que o Governo Federal termine o asfaltamento de pouco mais de cem quilômetros da BR-158, por onde passam cerca de duas mil carretas por dia.“Precisamos encontrar uma solução para esses problemas que afligem a infraestrutura do país e aos entraves ambientais. Tenho certeza de que poderemos criar uma nova realidade que traga justiça, preserve o meio ambiente e, também, os interesses dos brasileiros e de quem trabalha e produz no país”, afirmou.O ministro afirmou que irá trabalhar para a conclusão da ferrovia, assim como das pavimentações das BRs 158 e 174, bastante importantes para o Estado.“Hoje estamos escrevendo história e amanhã temos que trabalhar de novo. Vamos trabalhar incansavelmente pela Ferrogrão e para pavimentar a 158 e a 174. Muita coisa ainda virá pelos próximos anos”, declarou Tarcísio de Freitas.O Governo Federal investiu R$ 158 milhões para concluir o asfaltamento de 51 km entre Sinop (MT) e os portos de Miritituba (PA). A obra garante o escoamento da safra de grãos que sai do centro do país, sobretudo de Mato Grosso, até os portos do Pará, com destaque para Miritituba, de onde são transportados para os principais centros consumidores em todo o mundo.Além dos benefícios para a economia da região, a conclusão do asfaltamento muda a realidade de todos que dependem da BR-163/PA. A rodovia vai garantir mais segurança para aproximadamente seis mil caminhoneiros que trafegam por lá diariamente. Eles, até então, passavam dias em atoleiros no trecho crítico em questão, principalmente na época de chuvas.A obra foi executada por 650 trabalhadores - entre servidores do Dnit, militares do Exército e funcionários de empresas contratadas. A autarquia realizou também serviços de terraplenagem, de pavimentação, de drenagem, de sinalização, além de trabalhos de monitoramento, sempre respeitando as questões ambientais. (Com informações da assessoria)