/ / Mais de 25 mil casas já foram inspecionadas no mutirão contra dengue

Os servidores da prefeitura prosseguem com as ações mutirões de limpeza para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Dados da sala de emergência mostram que, de 13 de janeiro até ontem, 48 bairros foram visitados pelas equipes representando 25.517 imóveis vistoriados e, desses, 920 estavam com foco do mosquito transmissor da doença. 492 receberam tratamento com larvicidas e 10.917 das residências estavam fechadas ou tiveram recusa do morador para a inspeção. Os dados, ainda, apontam 107 notificações, 11 multas imediatas e 50 caçambas de lixo retiradas dos quintais.

O coordenador do Centro de Endemias, Cesário Rocha, expôs que apesar de muitos não se importarem com a situação de alerta extremo, boa parte da população está abraçando a causa e ajudando. “Além dos nossos mutirões, há uma mobilização por parte da comunidade, já somam 15 bairros que tiveram mutirões comunitários realizados com a iniciativa dos próprios moradores. Os canais de denúncias, também, não param. Somente pelo aplicativo Se Liga Sinop recebemos, neste período, 1.292 ocorrências”, relata o coordenador.

Entre as estratégias traçadas a prefeitura vem realizando a limpeza de áreas públicas institucionais sob sua responsabilidade, priorizando-as, bem como em valas, valetões e bueiros. No entanto, para que elas se mantenham livres de sujeira e lixo, é preciso que a população não pratique descarte irregular de entulho, pois são potenciais criadouros.

Em caso de terrenos particulares, o município atuará de forma intensiva, apoiado na lei municipal que estabelece as condutas e diretrizes de meio ambiente, prevendo penalidades em caso de sujeira.

Devido ao número crescente de casos de dengue no município, a prefeita Rosana Martinelli determinou que sete Unidades Básicas de Saúde tivessem horário estendido para melhor atender a população. Desta forma, o posto de saúde Violetas fica aberto de segunda a sábado, das 7h às 22h, e os postos Sabrina, Jacarandás, Maria Vindilina II, Menino Jesus, Primaveras e Oliveiras, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

Lembrando que a unidade Menino Jesus funciona como Upinha nos sábados, domingos e feriados. Além da ampliação no horário, essas unidades estão coletando sangue para a realização do exame que diagnostica a doença e entregando o resultado no período máximo de 24h.

O atendimento ao público com suspeita de dengue está sendo de forma contínua e em livre demanda e, se houver a necessidade, o paciente já deve receber, na própria unidade, a hidratação com soro.

Os laboratórios municipais localizados na Avenida dos Jacarandás (CIAMS), Jardim Umuarama II (Rua José Gonçalves) e na Avenida André Maggi (Jardim Violetas) também farão horário estendido para coleta e resultados de exames, sendo das 7h às 17h.

Em locais onde forem flagrados focos do mosquito e, de acordo com o grau de infestação, serão lavradas multas de imediato. Em casos considerados menos graves, uma pré-notificação dará tempo para que o morador se regularize, sob risco de ser penalizado quando da realização de uma próxima vistoria pelo poder público.