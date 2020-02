/ / Jogos Escolares em Mato Grosso têm calendário definido para 2020

Cida Rodrigues

|

Secel-MT

Jovens atletas de todas as regiões de Mato Grosso podem começar a se preparar o maior evento esportivo escolar do Estado. A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) já definiu, junto com os gestores dos municípios, o calendário dos Jogos Escolares 2020.

A competição será realizada em 10 municípios diferentes na fase regional, e em mais três outros nas etapas estaduais, com programação que vai de abril a agosto.

Como algumas regiões tiveram mais de um ou dois municípios manifestando interesse em realizar o evento, as sedes ainda não foram estabelecidas. De acordo o coordenador de eventos esportivos da Secel, Adriano Augusto de Oliveira, os municípios-sede serão indicados após vistorias técnicas a serem realizadas a partir da próxima semana.

“Vamos fazer as visitas técnicas e daí sim definir as sedes dos Jogos. Mas consideramos importante informar o calendário para que as escolas e municípios possam se preparar, realizando a fase municipal da competição e a inscrição para a etapa regional que deve ser feita até no máximo 10 dias antes do início da competição em cada região esportiva”, explica Adriano.

Os Jogos Escolares começam na última semana de abril com disputas entre estudantes da categoria B (de 12 a 14 anos) das regiões esportivas sul e sudeste. Já os atletas da categoria A (de 15 a 17 anos) dessas regiões finalizam a etapa regional no final de junho.

As outras oito regiões reunirão alunos-atletas das duas categorias num mesmo período. Nessa fase regional, todos os municípios do Estado participam das disputas nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol. As escolas campeãs em suas respectivas regiões esportivas avançam para as etapas estaduais por idade que acontecem no mês de julho.

Em agosto será a vez dos estudantes que praticam esportes individuais disputarem os títulos de campeões estaduais da competição em Mato Grosso. De 20 a 23 de agosto, atletas de escolas públicas e privadas disputam as modalidades individuais de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Os campeões estaduais de cada modalidade representarão Mato Grosso nas fases nacionais organizadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“Esse cronograma foi definido para deixar tudo pronto para as etapas da competição realizadas pelo COB. Precisamos ter nossos campeões estaduais antes de setembro, que é quando começam as disputas entre Estados pelas vagas na fase brasileira”, finaliza o coordenador de eventos esportivos.

Confira o calendário

Etapas regionais

Região Categoria Data Prazo de inscrição Sul/sudeste B 24/04 a 29/05 14/04 Medio norte A e B 01/05 a 06/05 21/04 Centro norte A e B 15/05 a 20/05 05/05 Noroeste A e B 15/05 a 20/05 05/05 Norte A e B 22/05 a 27/05 12/05 Leste A e B 29/05 a 03/06 19/05 Nordeste A e B 05/06 a 10/06 25/05 Sudoeste A e B 19/06 a 24//06 09/06 Oeste A e B 19/06 a 24/06 09/06 Sul/sudeste A 26/06 a 01/07 16/06



Etapas estaduais

Modalidades Categoria Data Prazo de inscrição Coletivas A 11/07 a 17/07 01/jul Coletivas B 25/07 a 31/07 15/jul Individuais A e B 20/08 a 23/08 10/ago