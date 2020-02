/ / João Paulo foca na Copa do Brasil e projeta estreia da Ponte Preta: “Atenção e seriedade”

Presente em todos os jogos da Ponte Preta nesse início do Paulistão, João Paulo agora muda o foco. Isso porque nesta amanhã (13) a Macaca fará a sua estreia na Copa do Brasil. A equipe enfrenta, em jogo único, o Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.





Será a sexta participação do meia na competição. Ao todo, acumula 11 jogos, um gol e duas assistências. “É um torneio muito importante, com um formato diferente, que abre possibilidade para todas as equipes. Além disso, a gente sabe que financeiramente é muito interessante para os clubes, por isso também é tão disputada. Já tive a oportunidade de participar outras vezes e sei que é complicada desde a primeira fase. Não tem vida fácil”, revelou o jogador, que já soma duas assistências com a camisa do time.









Ciente da importância da partida, João Paulo avalia o duelo com o Novo Hamburgo. “Esse início da competição é muito perigoso. Serão só 90 minutos, fora de casa, para decidir a vaga. Qualquer bobeira pode custar muito caro. Temos que ter atenção e seriedade o tempo inteiro, do início ao fim. Estamos focados em trazer essa classificação para a próxima fase”, concluiu.

Foto: Rebeca Reis

