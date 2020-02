/ / Invicto no Paulistão, Jenison avalia início do Novorizontino e projeta confronto com o Guarani

Até o momento, só duas equipes ainda não perderam no Paulistão 2020. Uma delas, é o Novorizontino, do atacante Jenison.





O jogador, contratado no fim do último mês, fez a sua estreia na terceira rodada do estadual e, desde então, assumiu a titularidade da equipe. “Feliz e muito motivado com essa oportunidade. É a primeira vez que disputo o Campeonato Paulista e, realmente, é uma competição muito intensa, talvez o estadual mais difícil do país. Não existe jogo tranquilo, todos os times tem chances de classificação e lutam a cada rodada para isso”, analisou o atleta, que marcou 17 gols na última temporada defendendo o Paraná Clube.









A equipe de Jenison volta a campo neste sábado (15), às 16h, contra o Guarani, no Brinco de Ouro. “Mais um jogo importante pela frente e espero que a gente consiga manter essa invencibilidade. Tivemos essa semana um pouco mais tranquila, sem jogos, que foi importante para trabalhar e focar na sequência. O Guarani tem uma boa equipe e tenho certeza que será mais uma partida difícil”, finalizou.

Foto: Divulgação/Novorizontino

