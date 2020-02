/ / Internacional vence Universidad de Chile e avança na Pré-Libertadores

O Internacional venceu a Universidad de Chile por 2 a 0, nesta terça-feira no Beira-Rio, e avançou na disputa da Copa Libertadores. Em duelo válido pelo jogo de volta da 2ª fase, o Colorado passou pelo rival sul-americano com gols de Boschilia e Marcos Guilherme, e agora está mais próximo de garantir vaga na fase de grupos do torneio.

Com o empate por 0 a 0 em Santiago, o triunfo em Porto Alegre foi suficiente para garantir a vitória no placar agregado. Agora, a equipe brasileira espera a definição entre Tolima-COL e Macará-EQU para conhecer seu próximo adversário. No jogo de ida, vitória dos colombianos fora de casa por 1 a 0.

Caso avance para a fase de grupos, o Colorado terá pela frente o Grêmio, além da Universidad Católica e do América de Cali na chave E.

Os dois gols da partida saíram dos pés de reforços que vieram do banco de reservas. Logo aos 15 minutos do 1º tempo, Patrick foi obrigado a sair para entrada de Boschilla. Aos 42, o meia roubou a bola do zagueiro Carrasco, avançou para a área e colocou no canto esquerdo para abrir o placar.

No 2º tempo, foi a vez de Marcos Guilherme brilhar. O reforço entrou no lugar de D’Alessandro no intervalo e aproveitou bola despachada por Moisés. O atacante venceu o lateral na corrida e conseguiu retomar a bola, driblou o zagueiro, o goleiro e empurrou para o gol livre para fechar o placar.