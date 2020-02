/ / Internacional não joga bem e fica no empate com o Tolima pela Libertadores

O Internacional ficou no empate pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Colorado visitou o Tolima no Estádio Manuel Murillo Toro, na Colômbia, e saiu de campo com um 0 a 0. Em jogo de poucas emoções, a equipe gaúcha deixou a definição da vaga na fase de grupos para a partida de volta.

Com o resultado, um novo 0 a 0 no jogo de volta leva a decisão para a disputa de pênaltis. Caso haja empate com gols, os colombianos ficam com a vaga devido ao critério do gol qualificado. Se houver vitória de qualquer uma das equipes, por qualquer placar, a classificação vai para o vencedor.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Quem se classificar, entrará no Grupo E do torneio continental, junto com Grêmio, América de Cali-COL e Universidad Católica-CHI.

Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte:SCI)