/ / inaugurada a nova Agência do Sicredi de Matupá-MT

Diversas autoridades e personalidades compuseram o dispositivo de honra.

O ato iniciou-se com a execução do hino nacional e a palavra da Gerente do Sicredi, Elis Regina, do Prefeito Valtinho Miotto e do Presidente do Sicredi, Paulo Roberto Schmidt.

O Prefeito Valtinho Miotto destacou que o novo prédio faz jus ao processo de desenvolvimento da cidade e f oi construído em uma localização estratégica e privilegiada, na Avenida Sebastião Alves Júnior, fator que devido ao arrojado e inovador Projeto Arquitetônico acaba por contribuir para a complementação e agregação de mais beleza ao Complexo Turístico dos Lagos.

O Presidente do Sicredi, Paulo Roberto Schmidt, fez um breve relato da atuação da cooperativa de crédito e sua fidedigna contribuição para a fomentação de grandes negócios, empreendedorismo, desenvolvimento socioeconômico, sustentabilidade, inclusão financeira e o direcionamento de recursos para uma diversidade de investimentos. Ele enfatizou que a nova Agência Matupaense é um mérito de todos os associados que acreditaram na força do cooperativismo e uma forma de retribuir a municipalidade a confiança e parceria compartilhados ao longo dos últimos sete anos de muitos avanços e produtividade. O prédio é absolutamente uma referência para todo os estados de Mato Grosso e Pará, e ocupa uma área de 1.350 M². Após o pronunciamento das autoridades foi feita uma benção ecumênica, o desenlace da fita inaugural e visitação as novas, modernas, sofisticadas e inovadoras instalações físicas.

A Gerente do Sicredi, Elis Regina, lembrou que a agência foi inaugurada em 12 de abril de 2013 na Avenida Victor Fidelis Donini e tornou-se pequena para atender com eficácia, precisão e qualidade todos os mais de 2.890 associados, daí a necessidade e consolidação do sonho da entrega da nova estrutura à comunidade. “Nós do Sicredi Matupá reafirmamos o compromisso de trabalhar no aprimoramento do conceito da relação com o associado, de forma simples, ativa e cada vez mais humanizada, estimulando a presença e interação da instituição cooperativa de crédito com seus associados. Otimizamos os espaços de atendimento, reunião, guarda-volumes, caixas e gerências, tudo para manter a excelência de nossos serviços e sempre com espirito de cooperação e inovação”, disse Elis Regina. Após a solenidade de inauguração foi servido um delicioso Coffee Break aos presentes. Diversos segmentos da sociedade organizada se fizeram presentes, dentre eles: clubes de serviços, poderes constituídos, segmentos empresarial, comercial, industrial, agropecuaristas, empreendedores individuais e a imprensa. Fonte: Edeir Júnior - NotíciaVIP