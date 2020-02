/ / Homem foge mas é preso por tráfico pelo Grupo CAR em Guarantã do Norte

O Grupamento CAR estavam em rondas na noite de quarta-feira (12), pela Avenida Jatobá na cidade de Guarantã do Norte, quando avistaram um motociclista cruzando a referida Avenida, numa moto Honda CB 300cc de branca. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito saiu em alta velocidade, cruzando diversas ruas, convergindo na rua inharé, passando na frente de escolas, colocando assim em risco as pessoas, as quais transitavam pela via.





O suspeito convergiu na rua Rua dos Cajueiros passando ao lado da Praça Central. Sendo, que em uma esquina o suspeito perdeu o controle da motocicleta vindo à cair ao solo.

O suspeito ainda tentou fugir a pé, porém, foi imobilizado pelos policiais. Foi encontrado com o suspeito, substâncias análoga à “Maconha”, já fracionada e pronto para à venda, bem como uma quantia em dinheiro trocado na carteira do suspeito. Foi verificado também, que o suspeito não possuía CNH.





Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado juntamente com o entorpecente e a motocicleta para a Delegacia de Guarantã, aonde responderá por por direção perigosa, resistência a prisão, alem do crime de “Trafico de Drogas”.

Redação Colidernews Com O Território / Foto: O Território