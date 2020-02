/ / HCanMT realiza mais de 1.200 atendimentos na primeira campanha de prevenção do ano

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) leva, desde 2011, a campanha de prevenção para diversos municípios e distritos do interior do estado. Na primeira viagem do ano, entre os dias 03 e 08 de fevereiro, a equipe visitou os municípios de Dom Aquino, Poxoréu, Tesouro, Guiratinga, Jaciara e Juscimeira. No total, foram 1.229 atendimentos e 373 casos encaminhados ao HCanMT.

A campanha de prevenção oferece atendimento gratuito de rastreamento de mama, coleta de CCO (papanicolau), pele e próstata, com o objetivo de proporcionar o diagnóstico, prevenção e até sobrevida dos pacientes diagnosticados. Os casos suspeitos são encaminhados para o HCanMT para demais atendimentos. Em março a campanha irá para General Carneiro (04), Canarana (05), Água Boa (06), Nova Xavantina (07), Primavera do Leste (08) e Campo Verde (09).

A Sra. Marlene Tereza Schroeder, 66 anos, descobriu um câncer de pele localizado no nariz durante a campanha realizada em Peixoto de Azevedo em 2019. “O médico me examinou e suspeitou de uma mancha, encaminhando-me para biópsia e o material veio positivo. Fiz a cirurgia e hoje está tudo bem. Se não fosse as campanhas maravilhosas e a dedicação dos profissionais, hoje eu poderia estar com o diagnóstico avançado”, declara Marlene.

O projeto é mantido pelo próprio Hospital, em parceria com o Sicredi Centro Norte. “A participação do Sicred na campanha tem toda uma conexão com a nossa missão, que é melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade. Para nós, esta é uma das ações mais relevantes e satisfatórias, porque podemos ver a felicidade das pessoas que são beneficiadas”, afirma o Gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo da Central Sicredi Centro Norte Efrain Gilberto Ricca.

O HCanMT também conta com o apoio, na organização das campanhas, das secretarias de saúde, das prefeituras e das equipes parceiras do interior do estado. “Nós só temos a agradecer as equipes de saúde de Mato Grosso que sempre nos recebem com muita atenção e carinho”, aponta a Responsável pelo Projeto Bruna Marques.

De 2011, até esta primeira campanha de 2020, o Hospital já realizou 148.145 atendimentos. De 2015 até o momento foram 23.981 encaminhamentos para o HCanMT. “Mesmo com as dificuldades, o Hospital entende que a prevenção é o melhor remédio para a eficácia no tratamento oncológico. Por isso, não medimos esforços para garantir a saúde dos cidadãos mato-grossense”, afirma a Administradora do Hospital Silvia Negri.

