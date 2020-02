/ / Federação vai sortear carro para torcedores que forem aos estádios no Estadual

A partir deste final de semana todos os torcedores que comprarem ingresso e comparecerem aos jogos do Campeonato Mato-grossense poderão concorrer a um Fiat Mobi, que será sorteado na final da competição.

Em todos os estádios da competição haverá uma urna. Quando o torcedor comprar o ingresso, vai receber também um cupom para preencher os seus dados e depositá-lo dentro da urna.

“Portanto, quanto mais vezes o torcedor for ao estádio desta rodada até o final, mais chances ele terá de colocar cupons na urna, consequentemente mais chances terá de ganhar”, explicou o presidente da FMF, Aron Dresch.

De acordo com ele, o sorteio do carro será feito no intervalo da final da competição. Para o Estadual deste ano, além do sorteio, a FMF custeou aos clubes as despesas com hotelaria, transporte e arbitragem, feito inédito na competição.