/ / Eymael confirma candidatura de Elizeu Nascimento ao Senado pela Democracia Cristã

O presidente da Executiva Nacional da Democracia Cristã (DC), o lendário José Maria Eymael, confirmou a candidatura do deputado estadual Elizeu Nascimento ao Senado na eleição suplementar do dia 26 de abril que vai escolher o substituto da senadora cassada Selma Arruda (Podemos). De acordo com Eymael, o nome de Elizeu está aprovado e será homologado pela legenda na convenção.

A declaração de apoio foi gravada em vídeo junto com o presidente estadual do partido, Alexandre Varnei, e publicada nas redes sociais do deputado. Além de confirmar o apoio à candidatura, Eymael adiantou que deve estar presente em Mato Grosso para reforçar a campanha.

“Quero registar o orgulho, a emoção de termos o nosso deputado estadual, Elizeu Nascimento, que foi um vereador extremamente atuante na Câmara Municipal da capital e autor da Parada Solidária, agora como candidato a senador da República pela Democracia Cristã. Elizeu, você tem o apoio irrestrito da Nacional. Estamos ainda na fase de pré-campanha, mas, a partir da convenção, que vai homologar o seu nome como candidato, nós estaremos juntos com você nas terras do Mato Grosso”, disse.

Elizeu é sargento aposentado da Polícia Militar e fez seu nome na política cuiabana militando nos movimentos comunitários. Elegeu-se deputado estadual em 2018 e, embora componha o bloco de apoio ao governador Mauro Mendes (DEM), mostrou-se contrário ao governo em diversas oportunidades, principalmente nas questões tributárias, nas que envolvem o funcionalismo público e em relação ao projeto Cota Zero. Ele é autor do requerimento para abertura da CPI da Energisa e preside a Comissão.

Desde a cassação de Selma Arruda por abuso de poder econômico e prática de Caixa 2, Elizeu iniciou o movimento para disputar o Senado. Após a migração do colega Ulisses Moraes do DC para o PSL, os dois fecharam questão em torno da candidatura do militar reformado e o PSL tem vaga garantida na chapa para ocupar uma suplência.