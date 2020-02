/ / Escola de Governo oferta 300 vagas para curso online de Gestão Pública Gerencial

Para se inscrever o servidor deve procurar a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do órgão em que está lotado e solicitar o código de inscrição; Vagas são distribuídas conforme o número de servidores em cada secretaria

Nayara Takahara | Seplag

A Superintendência da Escola de Governo, unidade vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), abre nesta quarta-feira (19.02) as inscrições para o curso de Educação a Distância (EAD) sobre Noções de Gestão Pública Gerencial. Ao todo, são ofertadas 300 vagas.

O curso é direcionado para servidores de órgãos e entidades do Poder Executivo estadual e tem como objetivo oferecer noções básicas sobre a gestão do Estado, com ênfase nas teorias de gerenciamento estatal. A proposta é difundir noções sobre o conceito e suas ferramentas, segundo preceitos da ciência da administração, em contraposição ao modelo de administração pública burocrática.

A capacitação será realizada online e tem uma carga horária total de 40 horas. O curso estará disponível no ambiente virtual de aprendizagem da Escola de Governo, com início no próximo dia 09 de março.

Para se inscrever o servidor deve procurar a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do órgão em que está lotado e solicitar o código para efetuar a inscrição no site da Escola de Governo. As inscrições devem ser realizadas até a próxima sexta-feira (21.02). A Superintendência informa que as vagas são distribuídas conforme o número de servidores em cada secretaria.

Outras informações com a Coordenadoria de Gestão Educacional pelo telefone (65) 3613-3774 ou pelo e-mail: ead@seplag.mt.gov.br