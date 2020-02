/ / Eraí Maggi articula com DNIT duplicação da BR-163 no Nortão

O empresário Eraí Maggi tem articulado junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a duplicação da BR-163, na região entre Peixoto de Azevedo (691 km ao norte de Cuiabá) e Guarantã do Norte (715 km ao norte).

Maggi tem como parceiro nessa empreitada o prefeito de Peixoto de Azevedo, Maurício Ferreira de Souza (PSDB). Na última semana eles se reuniram no gabinete do prefeito. Maior produtor individual de soja do país, Eraí tem grande parte de suas plantações em Peixoto de Azevedo, por isso a articulação intensa.

Da Redação