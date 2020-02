/ / Empresário Cássio não descarta entrar na disputa pela prefeitura de Guarantã do Norte

JOSÉ VIEIRA DO NASCIMENTO

EDITOR MATO GROSSO DO NORTE





O empresário Cássio Brizzi Trizzi, dono da faculdade Unifama – União das Faculdades de Mato Grosso- com sede em Guarantã do Norte, não descarta entrar na pista pela prefeitura municipal na eleição deste ano.





Ele enfatiza que entrar na disputar eleitoral não é a sua prioridade, mas caso os candidatos que se apresentarem para o pleito não terem capacidade de gestão e compromisso com a cidade, deverá ser candidato para a cidade continuar crescendo e se desenvolvendo.





“Não é uma questão de vontade de ser candidato! Se entrar um candidato que vai administrar bem a cidade, não entro na disputa. Mas se for alguém que irá deixar a cidade mal, eu posso sim ser candidato. Não posso deixar a cidade ir para o buraco. Se a cidade for mal, todos os empresários e comerciantes serão prejudicados. Para as empresas e a própria população estar bem, a cidade tem que estar bem e ser administrada por um prefeito competente, que atraia investimentos, gere empregos e faça a população do município crescer”, acentua Cássio.





Para Cássio, o prefeito do município tem que ser alguém com perfil empreendedor, que traga gente para a cidade, que incentive a implantação de granjas de criação de suínos, aviários e que traga novas indústrias para se instalar no município.

“Precisamos de um prefeito arrojado. Se a população de Guarantã dobrar, o valor de nossos investimentos também irá se multiplicar. Estou construindo mais 8 mil metros na faculdade e preciso que a cidade vá bem para ter retorno dos meus investimentos, assim como os demais investidores da cidade”, observa.





Na opinião do empresário, o prefeito Érico Stevan está fazendo uma boa administração e tem a sua confiança. Obras importantes de asfalto estão em fase de execução, além da saúde e Educação. Porém, avalia que o prefeito tem que concluir as obras antes da eleição.

“O Érico está sendo um bom prefeito, mas vai depender da administração concluir as obras como está prometendo. Portanto, esta é minha posição. Não quero ser candidato a prefeito, mas se for necessário, entro na disputa para lutar pela cidade”, assegura Cássio.