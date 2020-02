/ / Em Novo Mundo motorista perde controle de veículo ao desviar de capivara e cai em lago

O acidente envolvendo um Ford K branco ocorreu em uma estrada, que dá acesso a uma fazenda, no município de Novo Mundo (291 quilômetros de Sinop), na última segunda-feira. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista conseguiu sair do carro com muito esforço enquanto submergia no lago.

O motorista contou que o acidente ocorreu ao desviar de uma capivara, acabou por perder o controle do carro e caindo dentro do lago. Ontem, ele e a esposa dele solicitaram apoio dos bombeiros para fazer a retirada do carro do lago.

A equipe fez o trabalho de mergulho, encontrando o veículo que estava a cerca de 10 metros da margem do lago e numa profundidade de 5 metros. Foi feita a ancoragem do veículo a fixação da outra extremidade da fita de tração num trator para conseguir fazer o arraste.

O carro foi retirado do local e ficou bastante danificado.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)