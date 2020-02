/ / Dudu marca no 300º jogo, Palmeiras bate Guarani e lidera grupo

Dudu disputou sua 300ª partida pela Sociedade Esportiva Palmeiras na noite desta quinta-feira. Com o número de três dígitos na camisa, o atacante marcou o único gol da vitória sobre o Guarani e ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

Com 16 pontos, o Palmeiras lidera o Grupo B. O time palestrino, agora, precisa secar o Santo André, que tem um ponto a menos e pega o Red Bull Bragantino às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Bruno José Daniel. Já o Guarani, com nove pontos, pode ser superado no Grupo D por Corinthians e Red Bull Bragantino, ambos com oito.

Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para encarar o rival Santos apenas às 16 horas do próximo de 29 de fevereiro, no Estádio do Pacaembu. No dia anterior, às 19h15, o Guarani pega o Água Santa, no Brinco de Ouro da Princesa.

Gazeta Esportiva (foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)