/ / Dois são presos com revólver e pistola

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, ontem à noite, na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Liberdade em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). Eles foram flagrados pelos policiais jogando as armas por cima do muro de uma residência. Durante as buscas, foram apreendidos um revólver 38 e uma pistola 380 (ambos com munições).

De acordo com o boletim de ocorrência, as prisões ocorreram após denúncia que os dois acusados estavam armados próximo de um bar. Eles foram vistos pelos policiais encostados em um muro em frente ao bar.

Quando os suspeitos visualizaram a viatura, jogaram as armas. Foi feita a abordagem e ao verificar do outro lado do muro os policiais encontraram às duas armas de fogo.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as demais providências.