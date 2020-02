/ / Corinthians sofre virada no fim e perde para o Água Santa no Paulista

Corinthians visitou o Água Santa neste sábado e perdeu, de virada, por 2 a 1, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado deixou o Timão fora da liderança do grupo D, podendo terminar a rodada fora da zona de classificação para as quartas de final. visitou o Água Santa neste sábado e perdeu, de virada, por 2 a 1, em confronto válido pela 7ª rodada do. O resultado deixou o Timão fora da liderança do grupo D, podendo terminar a rodada fora da zona de classificação para as quartas de final.

líder Guarani, que tem nove. A equipe de Tiago Nunes ainda pode ser ultrapassada pelo Red Bull Bragantino, que também aparece com oito pontos, na 3ª colocação, e ainda joga na rodada. Com a derrota, o Alvinegro estacionou nos oito pontos, abaixo do. A equipe de Tiago Nunes ainda pode ser ultrapassada pelo Red Bull Bragantino, que também aparece com oito pontos, na 3ª colocação, e ainda joga na rodada.

Já o Água Santa subiu na tabela do grupo A. O Netuno chegou a oito pontos e ficou na vice-liderança da chave, atrás do Santos com 11.

Ainda no início, Vagner Love aproveitou espaço deixado pela defesa adversária para abrir o placar para os visitantes aos sete minutos. Controlando o jogo, o Timão ainda perdeu chances de ampliar até levar o empate, aos 31, no pé de Luan Dias. Na segunda etapa, Camacho foi expulso aos 34 e deu espaço para a reação do time da casa, que virou aos 45, em jogada individual de Robinho.

Por Gazeta Esportiva