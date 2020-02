/ / Coren-MT realiza operação de fiscalização em 23 unidades de saúde da região Norte

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUZIA

CME: não atende especificações da RDC50; Área suja e preparo de material no mesmo espaço, favorecendo infecção cruzada; presença de rachadura, infiltração e mofo nas paredes; azulejo quebrado no revestimento da bancada da pia. Medicação vencida no posto de enfermagem: dopamina validade 12/2019, atropina validade janeiro/2020, terbutalina validade setembro/2019, nausicalm b6 validade outubro/2019. Hospital não dispõe de enfermeiro em todo o período de funcionamento. o enfermeiro assistencial no período diurno acumula função de supervisão na internação, CC e CME. Foi necessário retorno da fiscalização em outro período em razão do enfermeiro estar executando atividades no centro cirúrgico, não havendo outro profissional para prestar os esclarecimentos durante a fiscalização. Enfermeira RT ausente por motivo de férias, sem disponibilização de enfermeiro substituto.