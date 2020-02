/ / Copa do Comercio Lumicenter/Lojas Flamboyan de futsal teve seu inicio

Na noite da quinta-feira (27/02/20), aconteceu no ginásio Municipal Bezerrão, o início da edição 2020 da Copa do Comercio Lumicenter/Lojas Flamboyan, de Futsal, com a participação de 21 equipes.Uma Realização da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, com a Coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Desporto e parceria com os Comércios Lumicenter e a Rede de Lojas Flamboyan.





Na abertura do evento esportivo, teve o desfile de todas as equipes e após a entradas dos times foram disputados dois jogos validos pelo campeonato, sendo um na categoria feminino e outro no masculino. Os jogos acontecem todas as terças e quintas-feiras, no ginásio Bezerrão.

Confira os resultados dos jogos da abertura:

Pastelaria Quero Bis/SKY Net 00 03 Arteplan/Beira Rio Nilsin Conveniencia/Café Aurora 04 03 Del Moro/Buritis Mat. p/ Constução

Proximos jogos terça-feira (03/03/20)

Mas Gás City Gás/Sol Máquinas

X

Aliança/ Cometa Moto Center Fem Cheff Conveniência

X

Lumicenter/Studio Taurus Mas Lumicenter/Farm. Economizar





Classio/Storari Constução

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias