/ / Copa do Comércio Lumicenter/Lojas Flamboyan distribuirá mais de 4.500 reais em premiação

A Coordenadoria Municipal de Desportos de Guarantã do Norte/MT, em parceria com as empresas Lumicenter Materiais para construções e Lojas Flamboyan, estarão distribuindo mais de R$ 4.500, 00 (Quatro Mil e quinhentos reais) em premiações, para as equipes que chegarem à final, nas categorias masculinas e femininas.