/ / Copa do Comercio de futsal Lumicenter /Lojas flamboyan terá a participação de 21 equipes

Na noite da quinta-feira (20), aconteceu o congresso técnico, onde compareceram 21 equipes para homologarem suas participações na Copa do Comercio Lumicenter/Lojas Flamboyan de Futsal edição 2020. Com a realização da Prefeitura municipal de Guarantã do Norte/MT e a Organização do Departamento Municipal de Esportes e Secretária de Educação.





A Competição inicia na próxima quinta-feira (27), com uma grande festa de abertura, com o desfile das delegações e já na abertura acontecerão dois jogos, sendo um no feminino e outro no masculino. O Campeonato será disputado por 15 equipes masculina e 06 feminina.





Essa competição abre o calendário de eventos esportivos realizado pelo Departamento de Desportes do Município, com vários outros que acontecerá no decorrer do ano. Outra competição que, já foi lançada pelo departamento será o Campeonato Municipal de futebol 7, este ano volta a ser disputado no campo do 13 de maio, as equipes interessadas em estarem participando do campeonato, já podem estarem retirando a ficha de inscrições no Ginásio Bezerrão.

Equipes Feminino

Chave “A” Chave “B” Cheff Conveniência Lumicenter/Studio Taurus Gás City Gás Arteplan/Beira rio Sky Net/ Pastelaria Quero Mais Black White

Equipes Masculina

Chave “A” Chave “B” Chave “C” Chave “D” City Gás/Sol Maquina Lumicenter/Farm Economizar Campo Rico/Prefeitura Multicar/Restaurante Bom Apetite Bella Casa/Bombeiros Base Aérea/Frig Redentor TV Migrantes/Policia Militar Del Mouro/Buritis Aliança/Cometa Faz. Por do Sol/ Frig. Redentor Planejar Moveis/ Juninho Motos Nilsin Conveniencia/Café Aurora Castrilon/Guarantã Trator Peças Classic/Storari Construtora

M Gold/Garagem Z6

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias