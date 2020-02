/ / Concessionárias disponibilizam bicicletas para leituristas atuarem nos municípios atendidos pela Aegea MT

Nas cidades de Carlinda, Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo será comum a população observar que os leituristas, profissional que faz a leitura do consumo mensal de água das residências, comércios e instituições, que atuam nas empresas responsáveis em realizar o serviço de água e esgoto utilizem bicicletas no lugar das motos e carros. A iniciativa da concessionária surgiu para facilitar o trabalho dos colaboradores da empresa nos municípios de atuação, melhorando e garantindo maior agilidade na prestação dos serviços para a comunidade.





Diogo Gasparin, coordenador regional das concessionárias administradas pela Aegea MT, nos municípios citados destaca que os leituristas receberam orientação e treinamentos pelo setor de segurança do trabalho da companhia ao receberem as bikes. “Todos os colaboradores saem para as ruas devidamente equipados com os acessórios de segurança necessários para quem anda de bike, além de reduzirem o volume de veículos no trânsito, as bicicletas melhoram ecologicamente o ar e a vida das pessoas, e tornam os deslocamentos dos colaboradores mais sustentáveis e saudáveis”, frisou





As concessionárias Águas de Carlinda, Águas de Guarantã do Norte, Águas de Matupá e Águas de Peixoto de Azevedo são responsáveis pela prestação dos serviços de água e esgoto nos municípios da regional norte do estado administradas pela Aegea MT.





Para mais informações das ações e projetos desenvolvidos pela Aegea MT, acesse www.aegeamt.com.br

Assessoria de Comunicação Aegea MT