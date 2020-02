/ / Comércio ilegal de munições leva Força Tática à descoberta de arsenal em Vera

No município de Vera (458 km de Cuiabá), comércio ilegal de munições levou policiais da Força Tática do 3º Comando Regional da Polícia Militar à descoberta de um arsenal, no sábado (01.02).

No bairro Sol Nascente, em uma residência, os policiais prenderam um homem de 59 anos por porte ilegal e apreenderam no local, seis espingardas de diversos modelos e calibres, além de uma pistola Glock G25 calibre 380, 160 munições, um carregador, baleiro de cintura e uma lanterna tática com laser.

Somente a pistola Glock custaria cerca de R$ 7 mil. De origem australiana, automática, dispara até 20 tiros por segundo. Já as espingardas custariam em torno de R$ 3 mil, cada.

O suspeito, todas as armas e demais materiais apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia de Vera.

Essa foi a segunda grande apreensão de armas nas últimas 48 horas. Na sexta-feira (31.01), como parte de uma ação contra um roubo, a PM prendeu dois suspeitos e apreendeu cinco espingardas, um revólver calibre 38, munições de calibres 20, 38 e 380, além de tubos de pólvora e chumbo. Essa ocorrência foi no município de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá).

PMMT

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.

Por Alecy Alves | Secom-MT