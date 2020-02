/ / Com Luxa decisivo, Palmeiras vira sobre Mirassol na estreia do campo

O Palmeiras estreou o novo gramado do Allianz Parque de maneira bem-sucedida na tarde deste domingo. O time alviverde começou em desvantagem contra o Mirassol, mas contou com atuação decisiva do técnico Vanderlei Luxemburgo para virar e garantir o triunfo por 3 a 1.

Com 13 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na vice-liderança do Grupo B do torneio estadual. O surpreendente Santo André lidera com dois pontos a mais. Já o Mirassol tem nove pontos e detém o segundo posto do Grupo C, já que perde da Inter de Limeira nos critérios de desempate.

Pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para encarar o Guarani às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, novamente no Allianz Parque. O Mirassol, por sua vez, duela com o Novorizontino às 19h15 de sexta, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Por Gazeta Esportiva (foto: assessoria)