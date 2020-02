/ / Carlos Fávaro pede demissão do Ermat para concorrer ao Senado

O presidente do PSD, e pré-candidato ao Senado, Carlos Fávaro, pediu exoneração do cargo de chefe do Escritório de Representação de Mato Grosso em Brasília (Ermat). A publicação, assinada pelo governador Mauro Mendes, será publicada no Diário Oficial de hoje. Ele ficou 13 meses na função, atendendo diversas demandas do governo de reestruturação e execução de programas relevantes para o Estado

“Conforme pedido do governador, era para se fazer menos política e mais execução dos programas importantes para Mato Grosso”. “Vou dedicar-me 100% à eleição suplementar. Vamos conversar com nossa base e aliados”, disse, através da assessoria.

Fávaro foi terceiro colocado na eleição de 2018 e obteve 430 mil votos. Seu partido ajuizou ação na Justiça Eleitoral contra Selma Arruda por abuso de poder econômico e caixa 2 que resultaram nas cassações dos diplomas de Selma e dos dois suplentes .