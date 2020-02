/ / Cabine de carreta fica destruída em colisão na BR-163 na serra do cachimbo

A colisão entre uma Mercedes-Benz, com placas de Terenos, no Mato Grosso do Sul e uma Scania branca, com placas de Jaciara, ocorreu ontem no final da tarde, na BR-163, em Guarantã do Norte, na Serra do Cachimbo, perto da divisa com o Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa sofreu ferimentos leves.

A colisão foi lateral. As circunstâncias do acidente não foram apontadas. O tráfego ficou em meia pista e foi sinalizado pelos policiais rodoviários. Parte da carga de uma das carretas ficou esparramada na rodovia.

A cabine da Scania, que pertence a uma transportadora, ficou completamente destruída. Os veículos seguiam no sentido oposto quando houve a colisão

Só Notícias/David Murba (fotos: divulgação)