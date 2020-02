/ / Bolsonaro recebe sugestões para reformular leis do futebol no Brasil

Presidente apresentou programa em partida da Supercopa em Brasília

Por Folha do Brasil

Além das iniciativas nas diferentes áreas de interesse da população, o Governo Bolsonaro também está atento a uma das paixões do brasileiro: o futebol. Em sua tradicional entrevista à imprensa na manhã desta segunda-feira (17), o Presidente salientou no Estádio Mané Garrincha no domingo, foi recepcionado por dirigentes do futebol e recebeu sugestões interessantes de reformulações que podem ocorrer no setor para mudar e melhorar o futebol no Brasil. O Presidente não disse que sugestões foram dadas pelos dirigentes, mas que as ideias foram acolhidas para análise e serão encaminhadas às pastas responsáveis, incluindo a Secretaria Especial do Esporte.

“Há um entendimento (entre a Confederação, Clubes e seus dirigentes) para reformular algumas leis do futebol”, disse Bolsonaro, garantindo que o Governo vai buscar atender da melhor forma o futebol brasileiro.

Neste domingo, antes do início do jogo pela Supercopa do Brasil entre Flamengo e Athletico Paranaense, a CBF anunciou em parceria com os ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e da Cidadania um novo programa chamado Integra Brasil, que pretende promover os direitos humanos na prática do futebol. O Presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento.

Ao chegar ao estádio, Bolsonaro e os ministros foram recebidos pelo vice- presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ednaldo Rodrigues, e seguiram para a tribuna de imprensa onde foram saudados por torcedores que estavam em assentos próximos ao local.

E nesta segunda-feira os dirigentes do Flamengo, visitaram o Presidente Jair Bolsonaro onde também trataram de mudanças nas leis do futebol. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada.

O Flamengo enfrente uma disputa na Justiça com a Rede Globo relacionada aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca.