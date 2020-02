/ / Bolsonaro e ministro são convidados para o Show Safra em Lucas do Rio Verde

Só Notícias , que convidou pessoalmente o presidente da República, Jair Bolsonaro e o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas para participarem do Show Safra, organizado pela Fundação Rio Verde, que será de 17 a 20 do próximo mês, no município. Ainda não foi confirmado se irão. Eles se encontraram na última sexta na inauguração do trecho de 51 quilômetros da O prefeito Luiz Binotti confirmou, ao, que convidou pessoalmente o presidente da República, Jair Bolsonaro e o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas para participarem do Show Safra, organizado pela Fundação Rio Verde, que será de 17 a 20 do próximo mês, no município. Ainda não foi confirmado se irão. Eles se encontraram na última sexta na inauguração do trecho de 51 quilômetros da BR-163 até Miritituba, onde tem porto para escoamento da produção agrícola. “Aproveitamos para prestigiar o evento. É algo até mais importante para Mato Grosso do que até mesmo para o Pará. Grande parte da nossa safra é escoada para aquela região até Miritiuba. Na oportunidade, entregamos os convites do Show Safra ao presidente o ministro Tarcísio”, afirmou Binotti.

Lucas do Rio Verde já recebeu os presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff em eventos do agronegócio.

Durante o encontro com Bolsonaro, o prefeito de Lucas do Rio Verde também abordou a importância de duplicação da BR-163 na região Norte. “O ministro sabe dessa demanda e com ele tivemos a oportunidade fazer esse pedido. Segundo ele, esse ano deve resolver essa questão da duplicação nesse trecho que pertence a uma concessionária. Essa cobrança foi verbal. O governo federal depende de alguns trâmites no qual pode-se revogar a concessão e fazer uma nova. Depende muito da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e do ministério da Infraestrutura. O ministro disse que essa solução deve sair esse ano. Está insuportável essa questão da rodovia. É provável que encontrem uma saída amigável da concessionária e outro investidor faça os investimentos necessários”.

Conforme Só Notícias já informou, a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PL) também pediu ao presidente Jair Bolsonaro, celeridade em resolver o impasse no qual se encontra o trecho da rodovia que está sob concessão da Rota Oeste, principalmente na região Norte. Há anos é cobrada a duplicação para proporcionar maior segurança, redução de riscos de acidentes considerando que centenas de carretas trafegam diariamente e maior agilidade. Atualmente, entre Nova Mutum e Sinop, há poucos quilômetros duplicados nos perímetros urbanos.