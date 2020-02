/ / Bolsonaro desembarca nesta 6ª na base aérea para inaugurar asfaltamento da 163 no Pará

A assessoria do Ministério da Infraestrutura confirmou, há pouco, ao Só Notícias , que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) vai desembarcar nesta sexta-feira, no aeroporto militar, localizado na base aérea da Serra do Cachimbo, em Novo Progresso (PA). Depois, seguirá de helicóptero até o local de inauguração das obras de pavimentação da rodovia federal, em um trecho de 51 km que fecham a ligação de Sinop a Miritituba. O evento está previsto para começar às 14h.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-geral do DNIT, General Santos Filho também vão estar na comitiva presidencial. A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli e governador Mauro Mendes (DEM) vão acompanhar a inauguração. Além deles, mais de 20 autoridades políticas dos estados de Mato Grosso e do Pará também devem acompanhar Bolsonaro.

As obras na rodovia foram feitas em parceria com o Exército e finalizadas em novembro do ano passado. A interligação compreende um dos pontos mais críticos de ao menos 51 quilômetros onde centenas de carretas de Mato Grosso ficaram paradas por vários dias nos atoleiros.

Conforme Só Notícias já informou, a rodovia federal é uma das responsável por impulsionar a economia, escoando produtos agrícolas com maior rapidez pelos portos de Miritituba e Santarém rumo ao exterior. 48% das exportações de soja de Mato Grosso feitas em 2019, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária, foram escoadas pelos portos paraense “o que deve continuar beneficiando os produtores”.