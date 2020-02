/ / Bahia de Feira-BA 3 x 1 Luverdense-MT - LEC dá adeus mais cedo à Copa do Brasil

O time mato-grossense jogava pelo empate, mas não conseguiu se impor e está eliminado após apenas uma partida

Por Agência Futebol Interior

Feira de Santana, BA, 06 (AFI) – A zebra desfilou na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O Bahia de Feira fez 3 a 1 sobre o Luverdense e garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

Na próxima fase, o time baiano terá mais um adversário complicado pela frente e vai enfrentar o Paraná, que derrotou o Palmas-TO, no Tocantins, por 2 a 0.

COMEÇOU COM TUDO

Jogando em casa, o Bahia de Feira começou bem melhor e construiu boas chances de abrir o placar até os 13 minutos, quando Deon marcou o primeiro do time da casa e fez a festa de quase 1.500 torcedores.

O Luverdense tentou responder ainda na primeira etapa, mas não conseguiu se impor na partida e cometia muitos erros de passe no meio de campo, desperdiçando a posse de bola.

VIROU PASSEIO

O Bahia seguiu melhor e ampliou aos 22 minutos da segunda etapa. Cazumba cobrou escanteio e Menezes completou para o fundo do gol. Pouco depois, Jarbas arriscou de fora da área e marcou o terceiro.

O Luverdense só respondeu aos 40 minutos com Kauê, também chutando com rara felicidade de fora da área. Mas a reação parou por aí e não foi suficiente para evitar a derrota por 3 a 1 e a eliminação precoce do time mato-grossense.