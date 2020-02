/ / Atlético-MG vence o Unión Santa Fé, mas dá adeus à Copa Sul-Americana

O Atlético-MG venceu o Unión Santa Fé por 2 a 0 nesta quinta-feira, mas não foi suficiente para avançar na Copa Sul-Americana. Depois de perder por 3 a 0 no jogo de ida, o Galo até começou bem no primeiro tempo da partida de volta, mas não conseguiu manter o nível no segundo e acabou eliminado.

Mesmo com a eliminação, os atletas receberam aplausos da torcida, que encheu a Arena Independência. O Galo se despede de uma das principais competições do clube no ano e agora volta suas atenções na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro. Na próxima quarta-feira, os alvinegros encaram o Afogados pela competição nacional.

Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini/assessoria/arquivo)