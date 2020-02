/ / Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte – ACEG lança 16º Edição Feirão Ponta de Estoque

No próximo dia 07 de março a Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte/MT – ACEG, estará realizando a 16º edição do feirão ponta de estoque, produtos de alta qualidades e com preços acessíveis aos consumidores.





Os comércios filiados na ACEG, já podem estarem procurando a associação e fazendo suas inscrições, para fazer parte do feirão, onde o comercio estará disponibilizando confecções, calçados e inúmeras variedades de produtos.





O objetivo da diretoria da ACEG ao realizar o feirão é oferecer produtos de alta qualidades por um preço baixo. Quando o consumidor realizar suas compras, o mesmo estará concorrendo a 500 reais.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias