/ / Após ativar o modo “Jenigol” pelo Novorizontino, atacante diz que equipe vai buscar a classificação no Paulista

Um dos grandes nomes do último campeonato brasileiro da Série B atuando pelo Paraná Clube, Jenison vem conquistando seu espaço no Novorizontino. Contratado no início do ano para ser o homem-gol da equipe, o atacante balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Tigre no empate por 1×1 contra o Mirassol na última rodada do Paulistão. “Feliz demais pelo gol e por ter conseguido ajudar a equipe. O resultado não foi o que esperávamos, mas estamos trabalhando para consertar o que não vem dando certo e melhorar nas próximas rodadas”, revelou o atacante.





No Paraná Clube, Jenison foi o artilheiro da temporada com 17 gols e acabou ganhando a simpatia dos torcedores pela brincadeira de ativar o modo “Jenigol”. “Essa foi uma brincadeira do clube com os torcedores e que acabou pegando. 2019 foi um ano importante na minha carreira onde tive a felicidade de ser o artilheiro do Paraná na temporada. Espero que depois desse primeiro gol pelo Novorizontino o modo “Jenigol” permaneça ativado”, brincou o jogador.





Na terceira colocação do grupo B com onze pontos conquistados, o Novorizontino terá mais cinco rodadas para alcançar o Palmeiras ou Santo André e carimbar uma vaga à próxima fase. “São cinco pontos que nos separam do segundo colocado e isso é uma vantagem considerável. Sabemos que não podemos mais errar e estamos trabalhando forte para buscar essa vaga”, finalizou.

O próximo desafio do Novorizontino será contra a Inter de Limeira, domingo (01), às 11 horas, no estádio Major José Levy Sobrinho.







Foto Anexada: Divulgação/Novorizontino Foto Anexada: Divulgação/Novorizontino

Assessor de Imprensa