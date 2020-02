/ / Acusado de envolvimento em tentativa de homicídio há mais de 20 anos é preso pela PM em Guarantã do Norte

Um homem, de 45 anos, foi preso pela Polícia Militar na rua Pau Brasil, na região do bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte, no últiimo final de semana. Ele é acusado de tentar matar Francisco de Assis Vieira Pereira.

O acusado estava com mandado de prisão preventiva expedida pelo juiz da Vara Única de Guarantã, Diego Hartmann. Ele estava com os dados inclusos no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desde 2017.

Consta no processo que o crime ocorreu há 23 anos, em Guarantã. Porém, não há detalhes de como ocorreu a tentativa de homicídio. Ainda de acordo com o documento, foi feito pedido de arquivamento em 2005, mas houve desarquivamento em 2017.

Agora, o suspeito deve ser encaminhado para cadeia de Peixoto de Azevedo e aguardar o julgamento.