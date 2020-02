A exemplo do que foi feito nos anos anteriores, o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, irá destinar recursos do Carnaval para contratação de profissionais na área da saúde. Serão contratados Oftalmologista para realização de consultas e cirurgias de catarata e Pterígio; Otorrinolaringologista para atender aos pacientes que aguardam por esse atendime nto e também será contratado Ginecologista e obstetra para realização de laqueadura nas pacientes que se prepararam e aguardam por esse procedimento médico. Ao todo serão investidos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de recursos próprios do município que poderiam ser usados para contratação de bandas, som, palco e segurança para o carnaval. O prefeito Érico, porém, mais uma vez decidiu usar os referidos recursos para atender as demandas da saúde pública municipal.

“Esse é o terceiro ano que o prefeito Érico decide usar recursos que poderiam ser gastos no carnaval para atender as demandas dos nossos pacientes. Nos anos passados conseguimos fazer centenas de atendimentos oftalmológicos incluindo consultas, cirurgias de catarata e pterígio. Esse ano estamos aumentando os procedimentos realizados, com esses recursos vamos atender também os nossos pacientes que aguardam para serem atendidos por um otorrino e as nossas mulheres que estão prontas para realizarem a laqueadura. É a nossa saúde pública cada vez mais comprometida com as necessidades das nossas famílias.” Comentou a secretária municipal de saúde, Tatiane Aranda.

“Ao longo da nossa gestão sempre priorizamos o ser humano e priorizar o ser humano é garantir um atendimento digno as pessoas que precisam de da saúde pública. Sei que a cultura é importante, que o carnaval é uma grande festa popular, mas, eu acredito que gastar um valor desses com festa popular enquanto temos pessoas na fila aguardando um atendimento médico eu acho injusto. Por isso nestes três anos tomei essa decisão. Deixo o espaço para a iniciativa privada que com criatividade consegue também realizar bons festejos de carnaval.” Explicou o prefeito Érico.

