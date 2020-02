/ / 20 no balão de ensaio ao Senado

Cada partido quer ter um nome ao Senado. E alguns até falam em dois. Todos entraram no chamado balão de ensaio. São 20 virtuais candidatos, incluindo 6 do desgastado PT. Primeiro, buscando marcar posição e ganhar visibilidade, pois sabem que a chance de êxito nas urnas é remotíssima. Segundo, uma candidatura à senatória forte demanda grande estrutura logística e poder de articulação, de agregação de grupos, de propostas e com histórico de luta, de modo a alimentar algum trunfo de convencimento junto ao eleitorado.





No DEM, Júlio Campos segue disposto a se viabilizar. O PV conta com Stopa e Sirlei Teis. O PSL tem Barbudo, embora já esteja disposto a ir para outra legenda. No Podemos, o deputado Medeiros. O PSB aposta em Max, assim como o SD no deputado Leonardo e, o PSD, em Carlos Fávaro. O PDT lançou Pivetta. O PL diz que Neurilan está no páreo. Elizeu Nascimento (foto) quer concorrer pelo DC.





O PT lista seis opções (Abicalil, Enelinda, Lúdio, Edna Sampaio, Henrique Lopes e Barranco). Ainda propagam pré-candidatura de olho na vaga de Selma Arruda o ex-federal Leitão (PSDB), a ex-reitora da UFMT, Maria Lúcia (PC do B), Neri (PP) e Misael (PTB).