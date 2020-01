/ / / Três são presos com armas em carro em avenida

Três homens, de 23, 24 e 29 anos, foram presos, ontem à noite, com um rifle calibre 22, com quatro munições e uma garrucha de dois canos, na avenida André Maggi, no bairro Jardim Violetas. Os suspeitos estavam em um carro e quando notaram a presença da viatura tentaram despistar os policiais, porém, foram abordados.

Na revista veicular, os militares encontram o rifle e cerca de 50 metros da abordagem a garrucha foi localizada. Aos policiais, os suspeitos alegaram que encontraram as armas na rua.

Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil. Eles passarão por audiência de custódia, hoje à tarde. Já o carro foi apreendido.

Por: Só Notícias