/ / Pronto para 2020, Juliano projeta estreia e decisão contra o Grêmio pela Recopa Gaúcha

Vai começar oficialmente a temporada 2020 de futebol. Para o Pelotas, o início já será neste final de semana. A equipe enfrenta no domingo (19) o Grêmio, pela Recopa Gaúcha.





O torneio, disputado em jogo único, reúne os campeões do estadual e da Copa FGF.

Na expectativa para o início dos jogos, o meia Juliano projeta a estreia do clube na temporada. “Será um grande desafio. Logo na primeira partida, encarar uma equipe como o Grêmio, sem dúvidas é uma missão difícil. Mas, independente de qualquer coisa, vamos em busca do título, para começar com o pé direito 2020. Nossa equipe vem se preparando desde o ano passado, estamos determinados e focados em fazer um grande ano”, revelou o jogador de 24 anos, que é natural de Canoas, Rio Grande do Sul.





Desde agosto no clube, o meia foi um dos destaques na campanha que deu o título da Copa FGF ao Pelotas. Pronto para o novo ano, Juliano espera manter o mesmo ritmo da temporada passada. “A expectativa é a melhor possível. Terminamos com título em 2019 e espero que 2020 seja também vitorioso. Estamos prontos para encarar a Recopa e o Campeonato Gaúcho. Temos condições de fazer uma grande campanha”, finalizou.





A partida entre Pelotas e Grêmio acontece às 16h, na Boca do Lobo.

Foto: Tales Leal/EC Pelotas

Assessor de Imprensa