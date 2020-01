/ / Profissionais da AMM recebem treinamento do sistema eCrea

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), João Pedro Valente, juntamente com representantes do Regional Mato-grossense, reuniu, q uinta-feira, 16 de janeiro com profissionais da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), para apresentarem o sistema eCrea.

“ Desde primeiro de janeiro de 2020, os profissionais habilitados no Crea Mato Grosso têm acesso a um novo sistema corporativo, o eCrea. Com essa ferramenta, o Crea-MT busca atualização tecnológica e o pleno atendimento dos normativos vigentes no sistema profissional. O sistema permite que os profissionais registrem suas Anotações de Responsabilidade Técnicas(ARTs) de forma ágil e moderna. Uma das principais mudanças é a implantação da TOS, que é a tabela de obras e serviços, editada e implementada pelo Confea”, disse o presidente João Valente.

Durante a apresentação, a gerente de Controle Operacional do Crea-MT, Renilda Alcântara explicou aos profissionais as formas de preenchimento de ART no eCrea e como eles podem se beneficiar com a utilização deste novo sistema. “Claro que na rotina do dia-a-dia surgirão dúvidas. Mas o Crea-MT preparou um corpo técnico, prontamente para atender e eliminar todas as dúvidas dos profissionais”, explica a gerente.

Lembrando que a partir de agora todas as quartas-feiras, das 18h30 às 20h, serão realizados treinamentos, na sede do Crea-MT, até que as dúvidas por parte dos profissionais sejam sanadas. São disponibilizadas 70 vagas gratuitas toda semana.

Igor Bastos/Equipe de Comunicação do Crea-MT