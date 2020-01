/ / Prefeitura de Matupá contrata empresa para obras de iluminação do Complexo Turístico dos Lagos

A prefeitura de Matupá (209 quilômetros de Sinop) contratou uma empresa de Cuiabá para construção da iluminação do acesso e da orla dos lagos do município, frequentemente visitado por moradores de várias cidades. O extrato do contrato foi divulgado no Diário Oficial do Estado. A comissão permanente de licitação na modalidade tomada de preço conforme contrato de repasse celebrado entre o ministério de Turismo e o município com investimento de mais de R$ 1,2 milhão.

No dia 31 do mês passado, a prefeitura de Matupá investiu mais de R$ 430 mil para realização do réveillon. Parte do investimento foi para a contratação dos sertanejos João Lucas e Marcelo. Foram pagos R$ 75 mil. A outra atração musical nacional foi o cantor Adair Cardoso, que recebeu R$ 35 mil.

Mais de 50 mil pessoas passaram pelo Complexo Turístico durante a festa do réveillon. No local, também teve praça de alimentação.