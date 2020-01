/ / / Posto de combustível é assaltado em Guarantã Do Norte

Por volta das 7h30min desta terça-feira (07), um posto de combustível foi alvo de um assaltantes em Guarantã do Norte.

Dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e em posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto. Os assaltantes renderam dois frentistas e um cliente que estava abastecendo sua motocicleta. Não foi divulgado a quantia levada pelos assaltantes.

Ainda na terça-feira, por volta das 23 horas, a polícia militar em rondas no bairro Cidade Nova se depararam com uma motocicleta estacionada em frente a um bar na rua Pau Brasil. A motocicleta possuía as mesmas características que foi utilizada pelos assaltantes no roubo do posto de combustível.

O proprietário da motocicleta foi localizado e conduzido para a delegacia de polícia civil para prestar depoimento.

O suspeito, proprietário da motocicleta, ao ser indagado sobre o roubo, o mesmo relatou que só falaria diante de seu advogado e perante ao juiz. Conforme a filmagem de monitoramento do posto de combustível, a referida motocicleta apreendida aparenta ser a mesma utilizada pelos assaltantes.

